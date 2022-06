Kommunalpolitik in Rheinberg : CDU stellt sich personell neu auf

Erich Weisser gibt den Fraktionsvorsitz früher als geplant ab und möchte stellvertretender Bürgermeister werden.

Rheinberg Aus gesundheitlichen Gründen will sich Heinz Engelke aus der Politik weitgehend zurückziehen. Deshalb muss die CDU zwei Personalfragen lösen. Bei der Gelegenheit will sie den geplanten Wechsel an der Fraktionsspitze vorziehen.