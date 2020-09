Ausbildungsinitiative Kreis Wesel : Ein virtuelles Azubi-Speed-Dating

Kreis Wesel Damit Unternehmen und Bewerber auch in Corona-Zeiten gut zueinander finden, geht die IHK Niederrhein neue Wege. Willkommenslotsin Katrin Hasenohr organisiert die passgenauen Kontakte.

Speed Dating – das klingt zunächst mal nach der Methode, einen neuen Partner zu finden. Und so falsch ist das auch gar nicht. Nur, dass es beim Speed Dating der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer nicht um eine Beziehung oder einen Flirt geht, sondern um einen Ausbildungsplatz. Die Partner, die hier zueinander finden wollen, sind auf der einen Seite die Bewerber und auf der anderen Seite die Unternehmen. Und in Zeiten von Corona bietet die IHK diesen Service digital an, sozusagen als virtuelles Azubi-Speed-Dating.

Wie das funktioniert? Für die Online-Variante (erstmals fand sie am 25. Juni statt) melden sich Unternehmen bei der IHK, geben an, welchen Ausbildungsplatz sie besetzen wollen und welchen Kommunikationskanal sie bevorzugen. Diese Informationen veröffentlicht die IHK auf ihrer Website, so dass Bewerber am Speed-Dating-Tag anhand dieser Auskünfte den passenden Beruf sowie das Unternehmen aussuchen können. Wie bei einem herkömmlichen Bewerbungsgespräch, sollten Zeugnisse und Lebenslauf natürlich parat liegen. Und dann treten Bewerber und Betrieb sich über den gewünschten Kanal gegenüber.