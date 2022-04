Hilden/Haan : Noch 1201 Ausbildungsstellen frei

Hilden/Haan 1100 Jugendliche suchen noch eine Ausbildungsstelle. Die Unternehmen setzen alles daran, ihre neuen Azubis zu finden, berichtet Karl Tymister, Leiter der Agentur für Arbeit Mettmann.

In Erkrath und Mettmann hat die Arbeitsagentur noch 158 unbesetzte Ausbildungsstellen im Computer, in Langenfeld und Monheim 242, in Ratingen: 236 und in Velbert , Heiligenhaus und Wülfrath 326 unbesetzte Ausbildungsstellen.

Dazu werden in diesen Wochen zusätzlich noch Messen und digitale Vorträge der Berufsberatung angeboten: Am 28. April um 18 Uhr ein Online-Elternabend mit BOBplus e.V. Am 30. April die Ausbildungs- und Studienmesse in Hilden. Am 4. Mai BOB hybrid in Langenfeld. Und am 19. Mai Azubi Speed-Dating in Ratingen.