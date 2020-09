Weseler Gesamtschule am Lauerhaas : Spalier für scheidenden Schulleiter Dirk Timmermann

Alle Schüler bildeten auf dem Schulhof ein Spalier, um sich von Dirk Timmermann zu verabschieden, den es in die Schulaufsicht nach Düsseldorf zieht. Foto: Gesamtschule am Lauerhaas

Obrighoven Einen unvergesslichen Abschied bereiteten am Freitag die Schüler sowie 130 Lehrkräfte der Gesamtschule am Lauerhaas dem scheidenden Schulleiter Dirk Timmermann. Nach 14,5 Jahren folgt der Schermbecker nun dem Ruf in die Schulaufsicht der Bezirksregierung Düsseldorf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In einer bis zum Schluss vor Dirk Timmermann geheim gehaltenen Aktion hatten sich Freitagmittag alle Klassen und Kurse der Gesamtschule am Lauerhaas zum Ende des Unterrichts auf den Schulhof begeben, um für ihren Schulleiter zum Abschied ein Spalier zu bilden. Die Schülerschaft und das Kollegium zeigten ihren Dank für so viel Engagement und Weitblick, den Dirk Timmermann für „seinen Lauerhaas“ in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen hat, indem sie ihn minutenlang beklatschten und bejubelten, während er durch das Spalier ging. Am Ende des Spaliers erwarteten der Lehrerrat, das Schulpflegschaftsteam und ein Vertreter des Fördervereins Dirk Timmermann, der sich sichtlich beeindruckt und gerührt zeigte. „Wir lassen Sie weiß Gott nur sehr ungern gehen. Wir wissen aber, dass Sie nun als Mitarbeiter der Schulaufsicht Ihr Können und Ihr Geschick zum Wohle vieler anderer Schulen einsetzen werden. Das versöhnt uns ein wenig damit, dass Sie nun von Bord gehen“, sagte Anika Ponellis von der Schulpflegschaft.

Zum Abschied wurden dem Schermbecker im Namen aller unter anderem ein „Survival Pack“, gefüllt mit allerlei Dingen, die ihm den Einstieg in den neuen Job erleichtern und seinen Schreibtisch in Düsseldorf verschönern sollen, überreicht. Damit er die Gesamtschule am Lauerhaas nicht vergisst, bekam er von allen Tischgruppen des Kollegiums liebevoll gestaltete, sehr persönliche Sprüchekarten.

Diesen Abschied wird der langjährige Gesamtschulleiter sicher nicht vergessen. Foto: Gesamtschule am Lauerhaas

Wie berichtet, wird Dirk Timmermann bereits am Montag bei der Bezirksregierung als schulfachlicher Dezernent unter anderem für die Koordination der Inklusion in 15 Gesamt- und Sekundarschulen im Bezirk zuständig sein. Anfang des Jahres hatte er sich um eine Stelle in der Schulaufsicht bemüht.

Bis über eine Nachbesetzung der Schulleiterstelle entschieden ist, wird Timmermanns Stellvertreterin Tanja Menninghaus die Gesamtschule am Lauerhaas leiteten. Auf Anfrage erklärte sie, dass eine Entscheidung nicht vor Herbst 2021 fallen werde. Die Funktion der stellvertetenden Schulleiterin wird ab Montag Ulrike Teichmann übernehmen.

(RP)