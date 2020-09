Entwicklung der Pandemie im Kreis Wesel : 52-jähriger Mann aus Dinslaken stirbt nach Corona-Infektion

Kreis Wesel Im Kreis Wesel ist ein weiterer Mensch gestorben, der vorher positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Es handelt sich um einen Mann aus Dinslaken. Es ist der zweite Todesfall im Zusammenhang mit der Pandemie in dieser Woche.

Der Kreis Wesel meldet am Freitag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Demnach ist ein 52 Jahre alter Mann aus Dinslaken gestorben. In seinem Fall hätten Vorerkrankungen vorgelegen, teilte der Kreis Wesel mit.

Es ist der zweite Todesfall nach einer Corona-Infektion im Kreis Wesel in dieser Woche: In Neukirchen-Vluyn war ein 64 Jahre alter Mann gestorben, wie die Kreisverwaltung am Donnerstag mitgeteilt hatte. Insgesamt sind bisher 30 Frauen und Männer gestorben, die positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Die meisten waren älter als 70 Jahre.