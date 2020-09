Freizeit-Sport in Schermbeck : Neue Boulebahn in Östrich ist für alle da

Neue Boulebahn in Östrich ist für alle da

Freizeit-Sport in Schermbeck

Bürgermeister Mike Rexforth (Mitte) und der Dorstener Bürgermeister Tobias Stockhoff (mit verschränkten Armen, r.) gewannen das erste Spiel auf der Boulebahn in Östrich. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Östricher und Gahlener Freunde des Kugelspiels Boule brauchen künftig nicht mehr nach Schermbeck zur Wallgrabenzone zu fahren. Seit Mittwochabend können sie sich auf der neuen Boule-Bahn hinter dem Kindergarten am Rehbaum treffen, um ihre Zielgenauigkeit zu testen.

Höchst verwies auf die seit Alters her bestehenden engen Beziehungen zwischen Gahlen und Östrich. Bis zur kommunalen Neuordnung des Jahres 1975 gehörte Östrich zu Gahlen. Die Gahlener Kirchengemeinde ist auch heute noch zuständig für die evangelischen Christen aus Östrich. Die Östricher treten als eigene Kompanie beim Allgemeinen Bürgerschützen Gahlen an und in allen Gahlener Vereinen sind Östricher Bürger zahlende Mitglieder.