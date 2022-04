Wirtschaft in Mönchengladbach : Viele Beschäftigte in der Region sind laut IHK vom Export abhängig

Sie stellten die Studie vor (v.l.): Manuel Fritsch (Institut der deutschen Wirtschaft) und Jürgen Steinmetz (Hauptgeschäftsführer, IHK Mittlerer Niederrhein). Foto: IHK/Dirk Jochmann (DJ)

Mönchengladbach Viele Jobs in der Region sind offenbar auf Exporte angewiesen. Im IHK-Bezirk Mittlerer Niederrhein hängen rund 198.000 Erwerbstätige am Export. In einigen Bereichen sind die Zahlen überdurchschnittlich hoch.

Die Erkenntnis ist nicht neu: „Wir wissen, dass wir eine Exportregion sind“, sagte Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein, als er gemeinsam mit Manuel Fritsch vom Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) die Ergebnisse einer Studie über die wirtschaftliche Bedeutung der Exporte für den IHK-Bezirk Mittlerer Niederrhein vorstellte. „Aber unsere Erwartungen sind noch übertroffen worden.“ Die Zahlen würden belegen, dass „wir eine große Chance in der Internationalisierung haben.“

Die Unternehmen der Region seien im Vergleich zum Bundesschnitt überdurchschnittlich stark in die internationalen Wertschöpfungsketten eingebunden. „Jeder dritte Job am Mittleren Niederrhein und auch mehr als ein Drittel der Wertschöpfung sind vom Außenhandel abhängig. Das zeigt, wie wichtig der Welthandel für den Wohlstand in unserer Region ist“, so Steinmetz. Das IW hat in der Studie neben den direkten Exportquoten auch die Daten von Unternehmen ermittelt, die an exportierende Betriebe zuliefern. „Zudem wird durch die Lohnzahlungen der exportierenden Unternehmen und der Zulieferer die private Nachfrage im IHK-Bezirk induziert. Das Einkommen der Beschäftigten wird für Güter und Dienstleistungen des privaten Konsums verwendet und schafft so Wertschöpfung und Beschäftigung bei den Anbietern dieser Güter“, erklärte Fritsch.

Im IHK-Bezirk Mittlerer Niederrhein hängen rund 198.000 Erwerbstätige am Export. Davon entfallen 79.000 Jobs auf Beschäftigungsverhältnisse in direkt exportierenden Unternehmen, 90.000 Jobs auf Arbeitsplätze in Zulieferbetrieben und 29.000 Jobs auf induzierte Effekte. Allein in Mönchengladbach sind mehr als 40.000 Beschäftigungsverhältnisse vom Export abhängig. In Mönchengladbach hängen mit knapp 30 Prozent überdurchschnittlich viele Jobs am Export.

Im verarbeitenden Gewerbe sind fast zwei Drittel der Jobs vom Export abhängig, in der Chemischen Industrie sogar 83 Prozent. „Die Industrie ist dabei insbesondere über die direkten Exporte beteiligt“, so Steinmetz. Aber auch in den konsumnahen Branchen sind Effekte messbar. 11.500 Jobs im niederrheinischen Einzelhandel seien vom Export abhängig. Die IW-Forscher haben sich auch den Effekt auf die Wertschöpfung am Mittleren Niederrhein angeschaut. Im IHK-Bezirk werden rund 15 Milliarden Euro Wertschöpfung durch Exporte erwirtschaftet. Das sind etwa 37 Prozent der gesamten Wertschöpfung der Region, in Mönchengladbach ist der Anteil mit 32,2 Prozent nur geringfügig geringer als im Bundesschnitt.