Himmel & Erde : Welch ein Elend!

Stefan Sühling, Leitender Pfarrer der Katholischen Kirchengemeinde St. Nikolaus Wesel Foto: Fritz Schubert

Welch ein Elend! Die Flüchtlinge sitzen schon viel zu lange auf der griechischen Insel Lesbos fest. Die Hoffnung auf eine neue Heimat in Europa hat sie in die Sackgasse, das Flüchtlingslager Moria, geführt, wo sie auf engstem Raum zusammengepfercht in Hütten aus Plastik und Pappe auf die Bearbeitung ihres Asylantrags durch die europäischen Behörden warten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Natürlich ist die Corona-Pandemie gerade für die dicht an dicht lebenden Flüchtlinge eine weitere Bedrohung, die nur wegen der geringen Testkapazitäten keinen Eingang in offizielle Statistiken findet. Und dann zerstört ein Feuer das Lager fast vollständig. Wie um die Flüchtlinge endgültig von der Insel zu vertreiben, brennt es kurz darauf erneut in dem Lager – nun sind sie nicht nur heimat-, sondern auch obdachlos.

Welch ein Elend! Nicht nur in Moria auf Lesbos: Seit Monaten ist das reiche Europa nicht in der Lage, sich zu verständigen, wie und mit welchem „Schlüssel“ die Geflüchteten auf die europäischen Staaten „verteilt“ werden sollen. Die Flüchtlinge müssen halt noch länger im Lager bleiben. Diese zögerliche Bereitschaft der europäischen Staaten, Geflüchtete aufzunehmen, ihnen damit mindestens einen Lichtblick zu verschaffen, macht mich einfach sprachlos.

Auf Plakaten am Straßenrand lese ich seit einigen Wochen gerne: „Kein Platz für Rassismus – Vesalia hospitalis! – Gastfreundliches Wesel“ Mit dieser Kampagne reagiert unsere Stadt auf den neu aufkeimenden Rassismus in den USA und Europa. Gerade aber der Slogan „Gastfreundliches Wesel“ erinnert – hoffentlich nicht nur mich – an den Ratsbeschluss von Anfang März dieses Jahres: Unsere Stadt macht mit bei „Sicherer Hafen“ und ist bereit, insbesondere minderjährige Flüchtlinge aus den überfüllten Flüchtlingslagern aufzunehmen.

Mir kommt auch die Aufforderung aus dem Brief des Paulus an die hebräischen Gemeinden in den Sinn: „Vergesst die Gastfreundschaft nicht; denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt.“ Gewiss, Fremde oder Flüchtlinge aufzunehmen ist nicht immer einfach, manchmal auch eine Last und nicht jeder Gast ist ein Engel. Die Erfahrung lehrt jedoch auch, Gäste können zu Freunden und echten Bereicherungen werden – nicht mehr wegzudenken aus dem Leben der Gastgeber.

(Stefan Sühling)