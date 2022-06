Wegen technischer Störung : dm-Märkte in Xanten und Sonsbeck zeitweise geschlossen

In Sonsbeck verwies ein Schild auf die technische Störung. Foto: dpa/Arnulf Stoffel

Xanten/Sonsbeck Eine technische Störung hat am Dienstagmorgen dazu geführt, dass die Filialen der Drogeriemarkt-Kette dm in Xanten und Sonsbeck für mehr als zwei Stunden geschlossen blieben. Auch andere Geschäfte waren betroffen.

Wer am Dienstagmorgen in Xanten oder Sonsbeck bei dem Drogeriemarkt dm einkaufen wollte, musste unverrichteter Dinge wieder gehen. Die Drogeriemarkt-Kette hatte bundesweit mit technischen Problemen zu kämpfen, sodass zahlreiche Filialen zeitweise geschlossen bleiben mussten. Das war auch in den dm-Märkten in Sonsbeck an der Hochstraße sowie in Xanten an der Sonsbecker Straße der Fall.

Beide Filialen hätten morgens gar nicht erst geöffnet, wie auf Nachfrage bestätigt wurde. Vor der Filiale in Sonsbeck wurde ein Schild aufgestellt, mit dem Hinweis: „Wegen technischer Störung bleibt die Filiale vorerst geschlossen.“ Für den dm-Markt an der Xantener Straße in Rheinberg blieb eine Auskunft aus.

Christoph Werner, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung, teilte in einem Statement am Dienstag mit: „Heute früh gab es aufgrund eines Softwarefehlers in einer Reihe von dm-Märkten Probleme mit den Kassen.“ Da das Problem bei Kassiervorgängen aufgetreten und sofort festgestellt worden sei, habe die Ursache rasch gefunden werden können.

Gegen 10.30 Uhr sei das Problem in Xanten und zur gleichen Zeit in Sonsbeck behoben gewesen, sodass die Märkte wieder öffnen konnten. Kunden hätten überwiegend verständnisvoll reagiert, sagte eine dm-Mitarbeiterin in Xanten auf Nachfrage.

Schon Ende Mai war es vorübergehend nicht möglich, mit EC-Karte zu bezahlen. Damals waren unter anderem auch Supermarktketten in ganz Deutschland betroffen. Ursache war ein Softwarefehler in einem weit verbreiteten Kartenzahlungsgerät.

