Fußball-Bezirksliga : Veen hat gegen den GSV was gutzumachen

Veen Das letzte Aufeinandertreffen endete für die Borussia im Debakel. Gespielt wird am Samstag um 16 Uhr. Bei den Moersern sind zwei Spieler gesperrt.

Selten dürfte es Christian Hauk leichter gehabt haben, die Fußballer des Bezirksligisten Borussia Veen bei der Ehre zu packen. Zwei Spielergebnisse musste der Trainer nur nennen, und schon wussten die Herren in den kurzen Hosen, dass von ihnen mehr erwartet werden darf. Das 2:5 zum Saisonauftakt in Twisteden war ein Beleg, dass „wir noch weiter an uns arbeiten müssen“, so Hauk. Gesagt, getan, es galt im Training in der Woche einiges zu korrigieren.