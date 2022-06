Personalien im Rheinberger Rat : Erich Weisser löst Heinz Engelke als Bürgermeister ab

Rheinberg Heinz Engelke aus Orsoy ist am Dienstagabend in der Rheinberger Stadthalle als Mitglied des Rates und als erster stellvertretender Bürgermeister verabschiedet worden. Tanja Mark und Erich Weisser wurden zu seinen Nachfolgern gewählt.

Der CDU-Politiker aus Orsoy hatte sich aus gesundheitlichen Gründen zu diesem Schritt entschlossen. Es gebe Situationen im Leben, die einen dazu veranlassten, Prioritäten anders zu setzen, sagte Engelke. Er habe beschlossen, jetzt mehr für seine Familie da zu sein und gut auf seine Gesundheit zu achten. Er habe sehr gerne Kommunalpolitik für die Rheinberger Bürger gemacht. Engelke war erst bei der Kommunalwahl 2020 in den Rat gewählt worden.

Zu seinem Nachfolger wurde in der Ratssitzung, an der 38 von 48 Ratsmitgliedern teilnahmen, Erich Weisser gewählt. Der 70-jährige Borther erhielt 28 Ja- und zehn Nein-Stimmen. Er freue sich auf das Amt, sagte Weisser, der in den vergangenen sieben Jahren Vorsitzender der CDU-Fraktion war. Er hatte bereits vor der Sitzung angekündigt, diese Position aufzugeben. Zu seinem Nachfolger hatte die CDU-Fraktion Dirk Kerlen bestimmt. Er wird das Amt nun zunächst bis zum Mai 2023 ausüben. Dann, zur Hälfte der fünfjährigen Ratsperiode, soll neu gewählt werden.