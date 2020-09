Frauen-Handball : Sonderlob für HSG-Torfrau Ketheeswaranathan

Alpen Die Schlussfrau hat sich nach einer schweren Knieverletzung schneller als erwartet zurück ins Team von Alpen/Rheinberg gekämpft. Am Sonntag geht’s gegen einen Aufstiegsaspiranten.

Vaanilaa Ketheeswaranathan hat sich in den zwei bisher absolvierten Saison-Partien den Respekt ihres Trainers verdient. Die Torhüterin der Verbandsliga-Frauen der HSG Alpen/Rheinberg, die sich vor acht Monaten enen Kreuzbandriss zugezogen hatte, spielte jeweils durch. Auch am Sonntagabend in der Heimpartie gegen den VfL Rheinhausen wird die Studentin viel Einsatzzeit bekommen.