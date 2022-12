Vergleich für Rheinberg, Xanten, Alpen, Sonsbeck Wovon die Höhe der Miete abhängt

Wohnort In Xanten und Rheinberg liegen die Kaltmieten zwischen 5,57 Euro und 9,25 Euro pro Quadratmeter. In Alpen und Sonsbeck sind sie etwas niedriger. In den beiden Gemeinden reicht die Spanne von 5,12 Euro bis 8,92 Euro pro Quadratmeter. In größeren Städten in der Umgebung müssen Mieter in etwa genauso viel bezahlen, zum Teil etwas mehr. In Wesel liegt die Bandbreite der Quadratmeterpreise zwischen 4,22 Euro und 10,87 Euro, in Moers zwischen 5,95 Euro und 9,47 Euro, in Duisburg zwischen 5,17 Euro und 8,02 Euro.