Bauen in Xanten : Politik berät über Verkaufsbedingungen für Fläche im Lüttinger Feld

Es geht um eine Nachverdichtung an der Lüttinger Straße: Bebaut wird also eine noch freie Fläche innerhalb eines Wohngebiets. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Im Lüttinger Feld in Xanten sind Baugrundstücke auf einer Fläche von knapp 2000 Quadratmetern geplant. Die Politik muss nun über die Verkaufsbedingungen beraten. Die Verwaltung schlägt eine Konzeptvergabe vor.

Die Politik in Xanten muss darüber entscheiden, unter welchen Bedingungen die Stadt mehrere Baugrundstücke im Lüttinger Feld verkauft. Die Verwaltung schlägt eine sogenannte Konzeptvergabe für die insgesamt knapp 2000 Quadratmeter große Fläche vor. Dann würde Xanten die Grundstücke nicht einzeln an verschiedene Bauherren verkaufen, sondern das gesamte Gelände an einen Bewerber veräußern. Dadurch könne sie schon vor dem Verkauf die geplante Bebauung fachlich bewerten, erklärt die Verwaltung in den Unterlagen für den Hauptausschuss am 1. Dezember.