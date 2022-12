NRW plant Verordnung Xanten und Alpen sollen Bauland einfacher erschließen können

Das Land NRW will es Xanten, Alpen und 93 weiteren Kommunen ermöglichen, mehr und schneller Bauland zu erschließen. Wie das NRW-Bauministerium am Montag mitteilte, bereitet es dafür eine Rechtsverordnung vor, die Anfang des Jahres in Kraft treten soll. Damit sollen folgende Instrumente den 95 Kommunen zur Verfügung stehen: (1) Kommunen können bei brachliegenden Grundstücken ein Vorkaufsrecht bekommen. (2) Von den Festsetzungen eines Bebauungsplans sollen Befreiungen möglich sein. (3) Kommunen können Eigentümer verpflichten, ihre Grundstücke innerhalb einer angemessenen Frist zu bebauuen.