„Es weiß keiner, was beschlossen wird“ Heizungsdebatte verunsichert Bevölkerung

Das politisch hochumstrittene Gebäudeenergiegesetz (GEG) der Bundesregierung ist noch nicht beschlossen und erregt trotzdem weiter die Gemüter. Noch ist nicht klar, welche Anforderungen es mit sich bringt. Die Verunsicherung in der Bevölkerung ist aber in den Beratungsstellen vor Ort zu spüren: „Aktuell ist es so, dass die Anfragezahlen dramatisch nach unten gegangen sind“, sagt Akke Wilmes, Energieberater der Verbraucherzentrale im Kreis Wesel. Das liege daran, dass noch nicht klar sei, wie das Gesetz in finaler Form aussehen und welche Förderungen es geben werde. „Die Leute sagen: Wir entscheiden noch nichts, wir wissen ja nicht was gewollt ist“. Auch Norbert Geerkens, Vorstandsmitglied der Innung Sanitär-Heizung-Klima im Kreis Wesel, spürt in seinem Betrieb in Rheinberg die Verunsicherung und die aktuelle Zurückhaltung in der Bevölkerung: „Es weiß ja keiner, was genau beschlossen wird.“