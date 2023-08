Betreutes Wohnen in Rheinberg Im Herbst könnte es am Neuen Rheintor mit dem Bau losgehen

Rheinberg · Die Investoren halten an dem Bauvorhaben fest. In Rheinberg sollen an der Ecke Innenwall/Rheinstraße 45 barrierefreie Wohnungen entstehen. Es fehlt noch das amtliche Okay für kleine Änderungen.

25.08.2023, 13:17 Uhr

Die Fläche, auf der einst das Hotel Rheintor stand, liegt seit vier Jahren brach und wuchert zu. Die Arbeiten für das „Neue Rheintor“ könnten aber noch in diesem Jahr beginnen. RP-Foto: Arnulf Stoffel Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Es tut sich was beim Neubauprojekt „Neues Rheintor“. Auf dem Grundstück an der Ecke Rheinstraße/Innenwall in der Rheinberger Stadtmitte sollen bald barrierefreie Wohnungen gebaut werden.