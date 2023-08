Mehrere Ursachen Immobilienpreise in Xanten teilweise deutlich gesunken

In Xanten sind die Immobilienpreise teils deutlich gesunken. Das zeigt eine Auswertung der Preisdatenbank des Forschungsinstituts Empirica. Dafür hat die LBS die sogenannten Angebotspreise für Xanten im ersten Halbjahr 2022 mit denen im ersten Halbjahr 2023 verglichen, wie sie am Freitag mitteilte. Die LBS ist die Bausparkasse der Sparkassen. Mit Angebotspreisen sind die Preise gemeint, die von den Immobilien-Anbietern in Inseraten angegeben werden.