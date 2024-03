Wohnungsgenossenschaft Rheinberg Mieter-Vermieter-Verhältnis auf Augenhöhe

Es gibt Menschen in Rheinberg, die sind fest verwurzelt mit den Wohnungen, in denen sie leben. Wohnungen der Wohnungsgenossenschaft Rheinberg, die sie bereits von den Eltern übernommen haben. Am Annaberg, an der Fossastraße oder in Millingen. Die Identifikation dieser Mieter mit den Immobilien sei hoch, sagt Hans Dahmen, im 21. Jahr hauptamtlicher Vorstand der Genossenschaft: „Wir haben eine sehr geringe Fluktuation. Manche Familien wohnen seit 60 Jahren in der selben Wohnung.“