Wohnfläche, Baujahr, Preise So wohnt Xanten

In Xanten sind zuletzt wieder etwas mehr Wohnungen gebaut worden. Die Mieten und auch die Preise sind aber weiter gestiegen. Das geht aus dem Wohnungsmarktprofil hervor, den die landeseigene NRW Bank jedes Jahr für alle Kommunen in Nordrhein-Westfalen erstellt. Gerade hat sie die aktuelle Ausgabe vorgelegt. Sie enthält Daten zum Wohnungsmarkt in Xanten im Jahr 2022. Darin sind verschiedene Daten zum Wohnungsmarkt der Stadt aufgelistet. Wir geben einen Überblick – alle Angaben stammen aus dem Wohnungsmarktbericht.