Wohnen im Alter Wieso ein Weseler Paar sein Haus verkauft, um in eine Mietwohnung zu ziehen

Natürlich ist es wunderbar, in einem freistehenden Einfamilienhaus mit Garten zu wohnen. Hier nämlich ist man sein eigener Herr beziehungsweise seine eigene Dame und kann in aller Regel tun und lassen, was man will. Doch beginnen im Alter – bei dem einen früher, bei dem anderen später – die Wehwehchen, kann so ein großes Haus auch zu einer echten Belastung werden.