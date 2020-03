Unterschiedliches Bild in den Städten und Gemeinden : 192 Coronapatienten – Zahl steigt im Kreis Wesel weiter moderat

Kreis Wesel Xanten und Sonsbeck haben laut Kreisstatistik nur einen Fall, dafür gibt es viele Coronapatienten in den großen Kreisstädten Dinslaken, Moers und Wesel.

(RP) Die Zahl der bestätigten Fälle von labordiagnostisch nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus (Covid-19) im Kreis Wesel liegt aktuell bei 192, Stand 26. März, 12 Uhr. Am Vortag waren es zur identischen Uhrzeit 176 Fälle. Die Fallzahl ist also weiter moderat steigend. Es ist aber zu berücksichtigen, dass der Kreis seit Dienstag nicht mehr ausreichend Testkapazität in den Laboren hat und deshalb derzeit in den dezentralen Abstrichzentren nicht getestet werden kann.