SPD-Vorschlag erntet Widerspruch : Kritik am Plan einer Nachtabschaltung

Wesel Der Vorschlag von SPD-Fraktionschef Ludger wird von CDU und FDP abgelehnt. Auch die Polizei äußert sich.

CDU und FDP in Wesel sprechen sich deutlich gegen eine vorgeschlagene Abschaltung der Straßenlaternen bei Nacht aus. Das haben in unterschiedlichen Stellungnahmen CDU-Fraktionschef Jürgen Linz mit CDU-Bürgermeisterkandidat Sebastian Hense sowie FDP-Spitzenkandidat Michael Oelkers am Mittwoch mitgeteilt. Zuvor hatte SPD-Fraktionschef Ludger Hovest den Vorschlag unterbreitet, die Straßenlaternen in Wesel nicht zuletzt aufgrund der Corona-Krise zwischen 0 und 4 Uhr abzuschalten. Es seien in diesen Zeiten sowieso kaum noch Menschen auf den Straßen unterwegs, argumentierte er. Hovest hatte im Vorfeld einer Telefonkonferenz der Fraktionschefs auch gesagt, dass er von den anderen Parteien das Signal der Zustimmung erhalten habe.