Brutgeschäfte : Den Bislicher Störchen ins Nest geschaut

Wesel/Hamminkeln Manche waren im Winter gar nicht weg, andere hatten eine kurze Anreise, auf weitere wird gewartet: Hans Glader (Stiftung Störche NRW) gibt einen Zwischenbericht zur aktuellen Situation der Tiere in seinem Beobachtungsgebiet.

Bereits fleißig ins Brutgeschäft der neuen Saison eingestiegen ist das Paar auf der Kirchenwoy in Bislich. Dem kann man bequem per Webcam auf der Seite www.bislich.de ins Nest schauen und feststellen, dass stolze fünf Eier drinliegen (siehe Info-Box).

Alter Gelegt wird im Abstand von zwei Tagen. In diesem Rhythmus folgt auch das Schlüpfen. Folge: Das jüngste Storchenkind kommt immer zu kurz. Es sei denn, das Futterangebot ist so groß, dass alle durchkommen können.

Futter Ist das Nahrungsangebot gut, legen Weibchen fünf und mehr Eier ins Nest. Im Schlaraffenland Ostpreußen hat Hans Glader auch einmal zu seinem Erstaunen stolze sieben Junge entdeckt. Am Niederrhein, so sagt er, sind zwei bis drei Eier pro Paar normal, vier sind gut.

Aus anderen Regionen fehlen ihm noch Zahlen zu den jüngsten Entwicklungen. Die sahen in den beiden letzten Jahren recht gut aus. So wurden 2018 von Kleve bis Duisburg gut 70 Paare mit 140 Jungen ermittelt. 2019 dürften es laut Glader mindestens 80 Paare gewesen sein. Auf insgesamt zwölf Paare kam er im vergangenen Jahr selbst, darunter fünf neue. Diese hatten sich in Isselburg, Hamminkeln, Wertherbruch, der Pollschen Heide bei Brünen und in der Weseler Aue niedergelassen.