Start der Rheinfähre zwischen Wesel-Bislich und Xanten verzögert sich : „Keer tröch“ an der Kette, „Quertreiber“ fit

Die Personenfähre „Keer tröch“ kann ihren Pendeldienst zwischen Bislich und Xanten noch nicht aufnehmen. Foto: Jana Bauch (jaba)

Bislich/Xanten Die beliebte Bislicher Rheinfähre startet am Palmsonntag noch nicht in die Saison. Denn die Verhandlungen mit einem interessierten Pächter laufen noch. Die muskelbetriebene Lippefähre indes geht Karsamstag planmäßig in Betrieb.