Wesel : Erleichterungen: Kunden sollen Stadtwerke ansprechen

Wesel Stadtwerke-Chef Rainer Hegmann reagiert promt auf die Anregung der CDU, Geschäfte und Restaurants, die wegen der Coronakrise in finanzielle Nöte geraten sind, zu entlasten.

Kunden, die wegen der Corona-Pandemie in finanzielle Probleme geraten, sollen die Weseler Stadtwerke aktiv ansprechen, damit gemeinsam individuelle Lösungen erarbeitet werden. Dies teilte Rainer Hegmann, Geschäftsführer des Versorgers, mit. Inhaber von Gewerbe- und Gastronomiebetrieben könnten die Mitarbeiter der Verbrauchsabrechnung telefonisch oder per E-Mail unter SWW@stadt-werke-wesel.de kontaktieren. „Damit reagieren die Stadtwerke sehr verbraucherorientiert“, sagte Hegmann. Er antwortet damit auf einen Vorstoß der Weseler CDU.

Mobiler Einsatz von Zuhause und weniger Personal in der Zentrale sei Leitlinie. Aktuelle Projekte und Bauvorhaben würden fortgeführt, ebenso schreite Planung voran. So solle verhindert werden, dass Auftragnehmer in Not gelangen und bei normalem Geschäftsbetrieb nicht mehr zur Verfügung stehen. Persönlicher Kontakt sei leider nicht möglich, sagte Hegmann. Überdies machte er darauf aufmerksam, dass laut Umweltbundesamt Genuss von Trinkwasser und Verwendung des Leitungswassers für alle Anwendungen im Haushalt weiter uneingeschränkt empfehlenswert ist.