Wie repräsentativ ist das Ergebnis noch? : Kreis nennt neue Coronazahlen

Kreis Wesel Der Anstieg der Fallzahlen verläuft derzeit im Kreis Wesel gemäßigt. Aktuell kann nicht mehr getestet werden. Den beauftragten Laboren fehlt es an Material.

Die Lage in den einzelnen Städten und Gemeinden: In Alpen gibt es sechs Fälle, in Dinslaken 21 und einen Todesfall, in Hamminkeln 17, in Hünxe 18, in Kamp-Lintfort acht und einen Todesfall, in Moers 29, in Neukirchen-Vluyn 15, in Rheinberg neun, in Schermbeck 13, in Sonsbeck einen, in Voerde 14, in Wesel 20, in Xanten fünf.