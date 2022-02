Neu im Kreishaus in Heinsberg : Hebammenverband zeichnet Kreis für Still-Lounge aus

Neu im Kreishaus in Heinsberg

Erkelenzer Land Die Kreisverwaltung in Heinsberg ist durch den Landesverband der Hebammen Nordrhein-Westfalen als besonders stillfreundlich ausgezeichnet worden.

Über diesen Erfolg freuen sich Dorothea Krollmann, Leiterin der Frühen Hilfen im Kreis Heinsberg, und ihr Team. Stillen sei, sofern möglich, eine der besten Ernährungsformen von Säuglingen in den ersten Monaten, erklärt Dorothea Krollmann. „Neben den gesundheitlichen Aspekten entwickelt sich beim Stillen eine besonders innige Bindung zwischen Mutter und Kind.“

Der Landeshebammenverband NRW hat eine Aktion zur Förderung des Stillens gestartet und ruft Verwaltungen auf, Räume für stillende Mütter zur Verfügung zu stellen. Die Kreisverwaltung Heinsberg möchte die Aktion des Landeshebammenverbandes unterstützen. Deshalb hat das Team der Frühen Hilfen im Kreis Heinsberg eine gemütliche und zweckmäßige Still-Lounge in der Kantine der Kreisverwaltung an der Valkenburger Straße in Heinsberg eingerichtet. Ein Wickelraum ist nur wenige Meter weiter ebenerdig zu erreichen.