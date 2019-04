Über das Ende der Fastenzeit : Kilos purzeln, Gelassenheit nimmt zu

Wermelskirchen Friseurin Tanja Mangels erzählt von ihren Erfahrungen mit der Fastenzeit: Sie praktiziert das sogenannte Heilfasten.

Für nicht wenige Menschen ist der Ostersonntag eine kleine Erlösung, ist dann doch die Fastenzeit zu Ende. Wer sich vorgenommen hat, in den rund 40 Tagen zwischen Karneval und Ostern auf etwas zu verzichten, hat nun eine Durststrecke hinter sich. Dabei sind die Fastenvorsätze und -modalitäten so vielfältig, wie die Menschen, die sich einen Vorsatz genommen haben.

Da gibt es jene, die von Aschermittwoch bis Ostersonntag auf Kaffee verzichten, andere trinken keinen Alkohol oder essen kein Fleisch. Es gibt Menschen, die machen es aus religiösen Gründen, andere wiederum nutzen einfach die Gelegenheit. Auch fasten nicht alle Menschen die ganzen sechs Wochen, manchen legen sich innerhalb der Fastenzeit einen Zeitraum fest. Allen gemein ist, dass mit Ostern alles vorbei ist. Für Tanja Mangels ist das Fasten indes schon ein paar Tage länger vorbei. Die 47-jährige Friseurin gehört zu jenen Menschen, die zwar innerhalb der Fastenzeit fasten, aber dann nur für einen fest umrissenen Zeitraum. „Ich mache jetzt schon seit zehn Jahren immer nach Karneval für eine Woche lang Heilfasten“, sagt die Wermelskirchenerin. „Ich lasse für sieben Tage nahezu alles weg – nur ein Teller Brühe und drei Teelöfel Honig am Tag sind erlaubt.“ Klar, das kann man nichtdie komplette Fastenzeit durchhalten. „Es bietet sich aber nach den jecken Tagen wunderbar an, denn da isst man ja doch ziemlich fettig und viel – dem Körper tut eine Fastenkur dann richtig gut“, sagt die 47-Jährige.

Die ersten Jahre über hat sie das Heilfasten noch in einer Gruppe mit einer Ernährungsberaterin gemacht. „Das war ganz gut, weil man nicht alleine war und sich auch austauschen konnte“, sagt Tanja Mangels. Los geht die Fastenkur mit einer gründlichen Darmreinigung mit Glaubersalz. Dann gibt es sieben Tage lang praktisch keine Nahrung. Das kann recht hart sein. „Der dritte Tag ist der schwerste, da entscheidet es sich in der Regel, ob man es durchzieht oder abbricht“, sagt sie. Es habe auch schon Jahre gegeben, in denen sie nicht bis zum Ende gefastet habe. „In anderen Jahren geht es richtig gut. Das ist wohl ein wenig von der allgemeinen Form abhängig.“