Fastenzeit beginnt an Aschermittwoch : Fasten – der verantwortliche Umgang mit sich selbst

Düsseldorf Zwei Phänomene der Selbstentfaltung bestimmen den aktuellen Zeitgeist – jedoch mit völlig gegensätzlichen Folgen: das Fasten und der Burnout. Dabei haben sie ähnliche Wurzeln.

Diese Umfragen kurz vor Aschermittwoch sind die jährlichen Wasserstandsmeldungen unserer Spiritualität. So verrät uns das Institut Forsa im Jahr 2021, dass 73 Prozent der Deutschen, die fasten wollen, auf Alkohol verzichten wollen. Auf den weiteren Plätzen der Entsagungsskala folgen der Verzicht auf Süßigkeiten (68 Prozent), auf Fleisch (54 Prozent), Rauchen (45 Prozent) und Fernsehen (39 Prozent). Das sind also offenbar die aktuellen Luxusgüter unserer Gesellschaft.

Fasten ist meist das Zeichen einer persönlichen Krisenerfahrung. Mit Verzicht und Stillstand wird auf ein Leben reagiert, das möglicherweise auf zu wenig verzichtet und in besinnungslose Dauerbewegung geraten ist. Dafür haben wir seit geraumer Zeit einen Namen gefunden, der als Begleiterscheinung einer Leistungsgesellschaft erkannt und als Symptom unserer modernen Zivilisation mehr oder weniger akzeptiert ist: der Burnout, also jenes umfassende und extreme Erschöpfungsphänomen mit körperlichen, seelischen und geistigen Symptomen. Das Besondere am Burnout ist, dass aus diesem individuellen Krisenphänomen ein kollektives geworden ist. Die Zahl der sogenannten Arbeitsunfähigkeitstage mit Burnout-Diagnose ist in Deutschland zwischen 2004 und 2012 um das Elffache gestiegen.