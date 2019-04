Neuenhöhe : Motorradfahrer prallt gegen Pkw und verletzt sich

Neuenhöhe Drei Verletzte und ein Schaden von 16.000 Euro – das ist die Bilanz eines Unfalls am Samstagabend auf der B 51.

Schwer verletzt wurde am Samstagabend ein Motorradfahrer in Neuenhöhe. Der 49-jährige Wermelskirchener fuhr auf der B 51 Richtung Wermelskirchen, als ein 21-jähriger Schweizer an der Einmündung Wüstenhof nach links abbiegen wollte. Der junge Mann übersah das entgegenkommende Motorrad oder schätzte dessen Entfernung falsch ein, so dass es im Einmündungsbereich zur Kollision kam. Der Motorradfahrer kam ins Krankenhaus. Auch beide Insassen im Pkw wurden leicht verletzt und mussten im Krankenhaus ambulant versorgt werden. Der 21-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 16.000 Euro. Die B 51 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.