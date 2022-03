Gemeindeleben in Düsseldorf : Gemeinsam durch die Fastenzeit

Düsseldorf Die Kirchengemeinden bieten Aktionen rund um das Thema „Fasten“ an. Dabei kann jeder selbst bestimmen, auf was er verzichten möchte.

Tütenaktion Der katholische Kirchengemeindeverband Benrath/Urdenbach bietet gemeinsam mit der evangelischen Kirche in Urdenbach eine kreative Fastenaktion an: Alle 14 Tage wird ein Impuls zu einem Thema in eine Tüte gepackt. Interessierte können diese an drei Abholstationen freitags ab 15 Uhr in St. Cäcilia an der Hauptstraße 12, in Herz Jesu, Urdenbacher Allee 113 und im evangelischen Gemeindehaus an der Angerstraße 77 bekommen. Die Woche darauf wird sich dann für Interessierte zum gemeinsamen Austausch jeweils donnerstags von 19.30 bis 21 Uhr in der Dorfschule in Urdenbach, Hochstraße 8, getroffen.