Konzert im Haus Eifgen : Sonniger Ostermorgen klingt nach Swing

Wermelskirchen Les Searle und seine musikalischen Freunde sorgten für beste Stimmung im Haus Eifgen.

Er ist ein alter Freund, ein guter Bekannter. Wenn Les Searle am Klavier Platz nimmt, dann sind die Wermelskirchener Feuer und Flamme – erst recht, wenn er seine musikalischen Freunde mitbringt, die einen Ostermorgen in eine Swing-Session verwandeln können und ein Konzert in ein fröhliches Geplauder. So gab es Montagmorgen im Haus Eifgen keinen freien Platz, als Les Searle, Heiner Wiberny, Paul Ulrich und Marcel Wasserfuhr die Bühne betraten. Schnell bewiesen die Musiker, dass sie bestens aufgelegt waren und viel Spielfreude im Gepäck hatten.

Das Publikum verwandelte die schönen Räume des alten Fachwerkbaus schnell in ein Zuhause für die Musiker und sparte nicht mit Szenenapplaus. Les Searle ließ sich schon eine halbe Stunde nach Beginn fröhlich zu einem Versprechen hinreißen: „Ich glaube, wir kommen wieder“, sagte er strahlend und sichtbar erfreut, dass das große Publikum das Swing-Programm zu schätzen wusste. Mal klangen Melodien und Gesang nach Frank Sinatra, dann wieder nach Jimmy Forrest. Zuweilen streute Les Searle Eigenkompositionen wie „Pacific Breeze“ ein und wünschte sich nach Hawaii. Er ließ die Finger über die Tasten tanzen und stimmte selbst als Sänger mit ein. Paul Ulrich am Bass entlockte seinem Instrument zauberhafte Töne und lieh dem Ensemble seine Stimme – besonders eindrucksvoll bei Michel Legrands „How do you keep the music playing“. Schlagzeuger Marcel Wasserfuhr bot sich nicht nur als Rhythmusgeber an, sondern bewies sein Können auch beim Solo.