Bergisches Land in Zahlen : So viele Menschen pendeln zur Arbeit

Wermelskirchen Im Rheinisch-Bergischen Kreis wohnen, aber nicht dort arbeiten – das gilt für viele Menschen. Für wie viele genau, verrät der neue „Datenatlas Bergisches Land“, der noch weitere spannende Zahlen bereithält.

Insgesamt rund 134.000 bergische Erwerbstätige pendeln täglich zwischen den Städten und Kreisen des Bergischen Landes. Die meisten Arbeitnehmer, die ihren Heimatkreis verlassen, fahren in den Kreis Mettmann sowie in die Städte Leverkusen und Remscheid. Der Rheinisch-Bergische Kreis, zu dem Wermelskirchen gehört, zieht eher weniger Arbeitnehmer aus der Umgebung an. Beim Vergleich der Pendlerströme mit den Nachbarkreisen hat Rhein-Berg in fast allen Fällen eine negative Bilanz. Bedeutet: Der Kreis ist zwar als Wohnort beliebt, der Arbeitsplatz liegt in vielen Fällen aber außerhalb. 19.122 Menschen kommen an jedem Tag aus den Nachbarkreisen, um hier zu arbeiten. Dem gegenüber stehen 26.773 Auspendler.