Ansichtssache : Einbruchserie erschüttert Vertrauen von Gastronomen

Vier Mal wollten Einbrecher an das Geld der Wirte, drei Mal griffen sie in die Kassen. Die Opfer wundern sich über die Dreistigkeit und hoffen auf Aufklärung.

Wermelskirchen gilt als sicheres Pflaster. Vor allem in dörflichen Strukturen wähnt man sich in Sicherheit, vertraut auf den „wachsamen Nachbarn“, auf soziale Kontrolle und rechnet damit, dass Einbrecher eher die Zentren und Großstädte heimsuchen. Doch das Vertrauen ist durch eine Einbruchserie in Dhünn, Dabringhausen und in der Innenstadt erschüttert worden. Vier Einbrüche in einer Nacht – das ist eine Ausnahme für die rheinisch-bergische Kleinstadt. Ob ein und der gleiche Täter oder die gleiche Tätergruppe in Restaurants eingestiegen ist, wird noch ermittelt.