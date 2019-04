Überraschungs-Aktion in Wickhausen : Wenn der Postbote Bücher verschenkt

Martin Armbruster, Anna und Ruth Schmidt mit Greta (v.l.). Foto: Tim Kronner

Wickhausen Postbote Martin Armbruster brachte in Wickhausen statt Rechnungen gratis Bücher vorbei.

„Ding-Dong“ ertönt die Klingel bei Familie Schmidt in Wickhausen. Draußen vor der Tür steht Postbote Martin Armbruster. Doch heute ist etwas anders als sonst. Denn in seiner Hand befindet weder weißes Briefpapier noch brauner Pappkarton. Stattdessen hält er eine große gelbe Kiste. Darin: Bücher. Die Tür geht auf, Mama Anna Schmidt und die dreijährige Greta schauen ihren Briefträger verdutzt an. Was er wohl will?

Dass ein Postbote Bücher nach Hause liefert, ist keine Seltenheit – dass die Bücher gratis sind schon. Heute ist der „Welttag des Buches“. Und zu diesem besonderen Datum verschenken Postboten in Deutschland insgesamt eine Million Bücher an die Menschen, denen sie sonst Rechnungen nach Hause bringen. So auch in Wickhausen, wo Martin Armbruster seit inzwischen fünf Jahren täglich Umschläge und Pakete ausliefert. „Als ich von der Aktion gehört habe, wollte ich sofort mitmachen“, sagt Armbruster. Sehr zur Freude von Familie Schmidt.

Martin Armbruster (32) und Matthias Hennicke mit dem Buch „Der Schatten“ von Melanie Raabe. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Dort hat sich die dreijährige Greta das Buch „Der geheime Kontinent“ ausgesucht und fordert direkt lautstark von Mama Anna: „Kannst du das vorlesen?“ Auch die Mutter freut sich über das überraschende Geschenk. „Wir versuchen viel vorzulesen. Damit die Kinder das übernehmen und später nicht nur am Handy hängen“, sagt die 30-Jährige. Genau richtig, findet Schwiegermutter Ruth Schmidt, die ebenfalls gerne und viel liest. Auch sie hat ein Buch geschenkt bekommen: „Das Honigmädchen“. Sie verzichtet normalerweise darauf, die Bücher von Martin Armbruster liefern zu lassen. „Ich gehe lieber in die Buchhandlung. Es ist einfach ein anderes Gefühl, die Bücher vor dem Kauf mal in die Hand zu nehmen“, sagt Schmidt. „Außerdem schont das den Rücken unseres Postboten“, sagt sie mit einem Schmunzeln.

Martin Armbruster freut sich über die Rücksichtnahme. Sowieso genießt er die Arbeit als Postbote in Wermelskirchen. „Hier auf dem Land ist das viel persönlicher als in einer Großstadt. Bei manchen ist man schon ein kleiner Teil der Familie“, sagt der 32-Jährige. In seinem Zustellgebiet liegen 650 Haushalte, es reicht vom Haus Eifgen über Wickhausen bis Hülsenbusch. Auf dieser Route verschenkt er zum Welttag des Buches mehr als 20 Bücher.

Auch Matthias Hennicke durfte sich eins aussuchen. Er entschied sich für den Krimi „Der Schatten“. „Jetzt ist er nicht mehr nur ein zuverlässiger Postbote, sondern bringt auch noch Geschenke mit“, sagte Hennicke lachend in Richtung Armbruster.

Der denkt beim Klang des Wortes „Buch“ übrigens nicht an schwere Pakete. „Das Schleppen gehört halt dazu“, sagt Armbruster. „Ich finde es schön, dass ich damit Menschen zum Lesen beziehungsweise Lesestoff zu den Menschen bringen kann.“

