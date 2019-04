Wermelskirchen : Perfekte musikalische Begleiter fürs Feierabendbier

Wermelskirchen Das Wittener Sextett „Who Shot Jon“ präsentierte im Haus Eifgen aAnderthalb Stunden gepflegten Blues-Rock.

Was kann es nach einem langen Arbeitstag Schöneres geben, als sich bei gepflegtem Blues-Rock, einem Kaltgetränk und in der angenehmen Gesellschaft Gleichgesinnter in der gemütlichen Atmosphäre im Haus Eifgen zu entspannen? Nicht viel, dachten sich wohl die 50 Besucher am Mittwochabend, und konnten somit gut anderthalb Stunden Musik vom Feinsten mit dem Wittener Sextett „Who Shot Jon“ um die energiegeladene Sängerin Louise Portuondo genießen. Die Band hat sich gefühlvollen und energischen Rhythm‘n‘Blues im ursprünglichen Sinne auf die Fahnen geschrieben. Sängerin Portuondo stand meist mit der einen Hand in der Tasche und der anderen am Mikro auf der Bühne, während sie ihren Stimmbändern großartige Töne entlockte. Mal ging es in den Songs tieftraurig und emotionsgeladen zu, etwa bei „Blue Telescope“. Das Lied lebte von den Soli von Gitarrist Bernd Stolle und Keyboarder Mike Rochnia, die sich mit dem ausdrucksstarken Gesang vom Portuondo abwechselten. In eine ähnliche Richtung ging die Ballade „Damn Your Eyes“, bei der Portuondo einmal mehr gesanglich an die Power-Rock-Röhre Lisa Mann erinnerte. Den E-Bass dazu zupfte souverän Stefan Hollenstein. Aber natürlich konnte es das Sextett, das von Earny Dussin an der zweiten Gitarre und Schlagzeuger Thomas Wicher komplettiert wurde, auch ein wenig energischer. Da gab’s dann auch mal funkige Klänge.