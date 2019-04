Feuerwehreinsatz in Höhrath : Waldboden nahe Sengbachtalsperre fängt Feuer

Feuerwehreinsatz in Höhrath

Solingen Der Brand brach aus ungeklärter Ursache aus, ist aber mittlerweile unter Kontrolle.

Großeinsatz für die Solinger Feuerwehr am Donnerstagnachmittag: Nachdem Spaziergänger gegen kurz nach 15 Uhr in einem Waldstück nahe der Sengbachtalsperre Flammen entdeckt hatten, rückten Kräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr mit an die 30 Kräften aus.