Starke Verschmutzung nach Störfall im Pumpwerk : Lebewesen im Bach abgestorben

Der Störfall führte dazu, dass Abwässer in den Braunsberger Bach flossen. Durch Verunreinigung wurde alles Leben im Gewässer abgetötet. Foto: Solveig Pudelski

Wermelskirchen Bericht über die Verunreinigung des Braunsberger Baches liegt nun vor.

Bis sich der Braunsberger Bach wieder regeneriert hat und sich Kleinstlebewesen angesiedelt haben, könnten ein, zwei Jahre verstreichen. Diese Einschätzung geben Experten des Wupperverbandes in ihrem Bericht über die Verschmutzung des Gewässers nach dem Störfall im Pumpwerk Eckringhausen Ende März. Dabei waren Pumpen ausgefallen und ungeklärte Abwässer in den Bach geflossen. „Es war der erste Störfall dieses Ausmaßes in den vergangenen 20 Jahren“, schätzt Michael Sengespeick vom Städtischen Abwasserbetrieb auf Nachfrage dieser Zeitung.

Der Wupperverband hatte am 9. April den Bachverlauf unterhalb des Pumpwerks bis kurz vor der Mündung untersucht. Das Ergebnis der Untersuchung zeigte unterhalb des Pumpwerks eine starke Belastung des Gewässers und eine damit verbundene Schädigung der Wasserfauna. „Auf den ersten 600 Metern sind Fische und Kleinlebewesen, die ein Indikator für die Gewässerqualität sind, weitgehend abgestorben“, heißt es in dem Bericht. Mit zunehmender Entfernung von der Einleitstelle gibt es eine bessere Gewässerfauna mit einzelnen lebenden Fischen und auch Kleinlebewesen wie Bachflohkrebse, ergab die Untersuchung des Wupperverbandes. Kurz vor der Mündung des Braunsberger Baches in den Eifgenbach finde sich fast wieder die typische Zusammensetzung der Gewässerfauna. Daher sei davon auszugehen, dass der Eifgenbach durch die Einleitung nicht beeinträchtigt wurde. Trinkwasserqualität haben die Bäche allerdings nicht.