Aus Erlösen fließen Spenden an Hochwasser-Hilfe : „Daneben-Festival“ erweist sich als Treffer

Wermelskirchen Drei Bands treten im Haus Eifgen-Konzertgarten auf und bringen neues Genre in den Kult-in-Wk-Veranstaltungsreigen. Außer einer leichten Schauer gab es zur Erleichterung der Veranstalter keine Wetterprobleme.

Abgesehen von einer leichten Schauer am Nachmittag blieben die angekündigten Gewitter zumindest in Wermelskirchen aus. Damit stand einem trockenen „Daneben-Festival“ im Konzertgarten des Haus Eifgen nichts im Weg – lediglich während der ersten Hälfte des Festivals regnete es.

Nächste Termine Die Band „Soul Shadows“ tritt am Samstag, 31. Juli, ab 19 Uhr im Konzertgarten auf. Am Sonntag, 1. August, gastiert dann die italienische Deep Purple-Tributeband „Strange of women“ im Haus Eifgen-Konzertgarten. Kult-in-Wk hat dafür bereits 300 Tickets im Vorverkauf abgesetzt, womit das Konzert, das um 16 Uhr beginnt, ausverkauft ist.

Für die Fans waren diese auf gar keinen Fall „daneben“ – sie zeigten sich nämlich begeistert von den Punkrock-Klängen mit unter anderem Ska- und Folk-Einflüssen. Bestenfalls insofern „daneben“, als dass sich Kult-in-Wk im Haus Eifgen vor allem als Veranstalter von Blues- und Jazz-Konzerten einen überregional bekannten Namen gemacht, während das Genre Punkrock in Wermelskirchen vor allem vom Bahndamm bedient wird – also für das Haus Eifgen ein eher ungewöhnliches Event im Programmreigen.

„Sicherlich sind wir als Location für die Zielgruppe dieser Musik nicht bekannt“, gestand der Kult-in-Wk-Vorsitzende Michael Dierks im Gespräch mit unserer Redaktion ein. Das könne sich aber ändern und das „Daneben-Festival“ habe schon für einen Schub für die Bekanntheit in dieser Szene gegeben: „Wir können uns gut vorstellen, so etwas in Zukunft zwei Mal im Jahr in unser Programm einzubauen.“ Denn: Die Punkrock-Fans von auswärts, die im Gefolge der drei Bands „Lenny arrived“, „Tigerjunge“ und „Honigdieb“ nach Wermelskirchen gekommen seien, hätten sich sehr begeistert von der Haus Eifgen-Location gezeigt.