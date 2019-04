Ostern 2019 : Kinder nehmen das Osterfest unter die Lupe

Wermelskirchen Die Viertklässler der Katholischen Grundschule kennen sich bestens aus, wenn es ums Osterfest geht.

„Bevor das losging mit dem Kreuz hat Jesus ein großes Abendessen für seine Freunde gekocht“, erzählt Jule. Alle hätten an einem Tisch gesessen, Stühle habe es wahrscheinlich nicht gegeben. Und am Ende hätten die Jünger alle Brotkrumen aufgesammelt, viel sei übrig geblieben „Tausend Körbe voll“, sagt Kjell. Dass er dabei ein bisschen in der Geschichte verrutscht und sich daran erinnert, wie Jesus mit fünf Broten und zwei Fischen die Menschenmenge zum Abendesse einlud, das ist egal. Wunder bleibt Wunder. „Und dann wollte Jesus plötzlich seinen Freunden die Füße waschen, aber die wollten nicht, weil das doch eigentlich Diener machen“, erzählt Leonie. Und wie kam er bloß auf diesen Gedanken? Fußwaschung? „Er wusste halt, dass er bald stirbt, und da wollte er seinen Freunden noch mal etwas Gutes tun“, sagt Alissia. Und dann wird ihr Gesicht ein bisschen finster, denn ihr fällt ein, dass an diesem Abend wohl auch Judas mit am Tisch saß. „Und der hat ihn dann an die Soldaten verraten“, sagt Johanna, „für 30 Silberlinge.“ Das sei wohl am Gründonnerstag gewesen, sind sich die Kinder einig.