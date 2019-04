WNK/UWG macht Standort-Vorschläge : Fraktion will Mitfahrerbänke als Ergänzung zum ÖPNV

Wermelskirchen Die Fraktion „Wermelskirchener Neue Kommunalpolitik – Unabhängige Wählergemeinschaft“ hat einen Antrag für die Sitzung des Verkehrsausschusses am 29. April gestellt.

Die Fraktion um deren Mitglied Olaf Allendorf hat auch schon zwei Vorschläge gemacht, an denen Mitfahrerbänke aufgestellt werden könnten: an der RVK-Niederlassung Richtung Burscheid mit den Zielen Braunsberg, Herrlinghausen/Kolfhausen, Döllersweg/Ellinghausen und Löh – und an der Schwarzen Delle mit den gleichen Zielen, allerdings in Richtung Wermelskirchen.

In anderen Kommunen gibt es bereits an einigen Stellen Mitfahrerbänke, darunter in Burscheid. Wie gut oder schlecht die Bänke dort angenommen werden, darüber vermag Rathaus-Sprecherin Renate Bergfelder-Weiss nicht zu urteilen. Nur so viel: Im zurückliegenden Winter seien sie wohl nicht so gut angenommen worden. Rückmeldungen habe es bisher nicht viele gegeben. Auf der Mitfahrerbank, die vor Kurzem direkt neben dem Rathaus in Burscheid aufgestellt wurde, habe Bergfelder-Weiss bisher auch niemanden sitzen sehen – aber das müsse nichts heißen. Die Fraktion aus Wermelskirchen jedenfalls will an ihrem Antrag festhalten und hofft, dass er im Ausschuss auf Zustimmung trifft.