Karneval 2023 Warum am Aschermittwoch alles vorbei ist

Auch wenn der Aschermittwoch ein wichtiger Feiertag in der christlichen Kirche ist, gehört der Auftakt zur Fastenzeit vor Ostern nicht zu den gesetzlichen Feiertagen. Das gilt sowohl für Deutschland als auch für Österreich und die Schweiz. Wohl aber ist er ein geistlicher Feiertag, der sowohl in der Katholischen als auch in der Evangelischen Kirche mit Gottesdiensten gefeiert wird. Da der Aschermittwoch kein gesetzlicher Feiertag ist – und letztendlich auch nicht so gefeiert wird, wie es bei den Höhepunkten der Karnevalssession der Fall ist, sondern eher reflektiert und in sich gehend –, haben auch die Einzelhändler und Geschäfte ganz normal geöffnet. Auch alle anderen Betriebe haben an diesem Tag ganz reguläre Öffnungszeiten.