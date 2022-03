Aschermittwoch in Radevormwald : Fastenzeit in Gemeinden wird besinnlich

Der Aschermittwoch ist für die wenigsten der Start einer klassischen Fastenzeit, in der sie auf Alkohol oder Süßigkeiten verzichten, sondern der Beginn einer besinnlichen Zeit. Foto: epd/Andrea Enderlein

Radevormwald Am Aschermittwoch beginnt für viele Christen die Vorbereitung auf Ostern. Das Bedürfnis nach einer Auszeit ist groß. Die Fastenzeit kann um den Verzicht von Nahrungsmitteln kreisen, aber auch um Bewegung, Gebet und Meditation.

Von Flora Treiber

In den Wochen vor Ostern besinnen sich viele Christen auf ihren Glauben, fasten und üben Verzicht. Der Aschermittwoch ist aber für die wenigsten der Start einer klassischen Fastenzeit, in der zum Beispiel auf Alkohol oder Süßigkeiten verzichtet wird, sondern der Beginn einer besinnlichen Zeit. In den Gemeinden in Radevormwald spielt die Fastenzeit eine wichtige Rolle, allerdings in verschiedenen Formen der Besinnung.

Für die lutherische Kirchengemeinde bietet Pfarrerin Manuela Melzer die Fastenaktion „7-Wochen-ohne“ an, die am Aschermittwoch beginnt und am Ostersonntag endet. Die Aktion steht in diesem Jahr unter der Überschrift „Üben! Sieben Wochen ohne Stillstand“. In dieser Zeit geht es nicht um Verzicht, sondern darum, Neues auszuprobieren. „Einige Teilnehmer wollen neue Rituale in ihren Alltag integrieren, sich zum Beispiel mehr bewegen oder neue Gewohnheiten einüben. Die Gruppe ist dabei eine Art Geländer, das Halt gibt. Alleine ist so ein Weg oft schwierig“, sagt Pfarrer Philipp Müller.

Info Lutheraner und Katholiken Angebote Die Kirchengemeinden in bieten einige Angebote in der Fastenzeit an, von denen die meisten am Aschermittwoch starten. Wer an den Online-Treffen der Lutherischen Kirchengemeinde teilnehmen will, kann sich bei Pfarrerin Manuela Melzer per E-Mail unter manuela.melzer@ekir.de anmelden. Die fünf Treffen finden jeweils am Mittwoch zwischen 19 und 20 Uhr statt. Anmeldungen Lukas Szczurek von der katholischen Kirchengemeinde nimmt Anmeldungen für sein digitales Angebote per E-Mail entgegen: lukas.szczurek@erzbistum-koeln.de

Die Fastenzeit kann um den Verzicht von Nahrungsmitteln kreisen, kann aber auch mit Bewegung, Gebet, Meditation, Konzentration oder Auszeiten zutun haben. Die Corona-Pandemie hat viele Menschen zum Verzicht gezwungen. Man musste auf soziale Kontakte, kulturelle Angebote und ein menschliches Miteinander verzichten. Dieser auferlegte Verzicht hat Spuren hinterlassen.

Lukas Szczurek Foto: Heike Karsten

„In der Pandemie ist der Genuss von gutem Essen im eigenen Zuhause wichtiger geworden und war für viele Menschen eine Hilfe und eine Zuflucht. In der Pandemie gab es zahlreiche Einschränkungen. Das Fasten im klassischen Sinne ist weniger geworden, aber einige Gemeindeglieder nutzen die Zeit, um wieder mehr soziale Kontakte aufzubauen und bewusster zu leben“, sagt Pfarrer Dieter Jeschke von der reformierten Kirchengemeinde. Er bietet in der digitalen Hoffnungsgruppe Impulse an und hofft auf interessierte Teilnehmer bei dem Glaubensforum und der ökumenischen Bibelwoche, die unter dem Thema „Mit Gottes Augen sehen – Das Buch Daniel“ steht. Die reformierte Kirchengemeinde startet die Bibelwoche mit einem Gottesdienst am 27. März, auf den drei Bibelgesprächsabende folgen werden. Alle Veranstaltungen finden in der Kirche am Markt statt.

Pfarrer Albrecht Keller von der evangelischen Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau bereitet einen Passionsgarten vor, der in einigen Wochen um die Kirche am Siedlungsweg entstehen soll. „Die Menschen suchen nach Orten, an denen sie Trost finden und zur Ruhe kommen können. Nicht nur die Pandemie, auch der Krieg in der Ukraine hat das Bedürfnis nach Trost zugespitzt. Das habe ich bereits im Gottesdienst am Sonntag gemerkt“, sagt der Pfarrer. Die Fastenzeit, so bekommt er die Rückmeldung aus seiner Gemeinde, gestalten die meisten Christen im privaten Umfeld. „Die Fastenzeit ist eine Zeit der Besinnung. Die Zeit ist uns anvertraut, um uns dem Glauben zuzuwenden und den Alltag bewusst zu gestalten. Das hat seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine neue Brisanz erhalten.“