Schwerer Unfall in Wermelskirchen Alkoholisierter Fahrer überschlägt sich mit seinem Pkw – zwei Verletzte

Ein 21-Jähriger aus Hückeswagen war nach bisherigen Erkenntnissen zusammen mit seinem 24-jährigen Beifahrer aus Wermelskirchen in einem Seat auf der B 51 aus Richtung Hilgen in Richtung Wermelskirchen unterwegs. Bei dem Passieren einer Verkehrsinsel geriet er scheinbar rechtsseitig mit den Reifen gegen die Bordsteinkante. Anschließend kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab, stieß gegen eine flache Grundstücksmauer in einem Vorgarten, rammte einen geparkten Pkw und überschlug sich dann. Der Pkw landete dann auf der Fahrerseite auf dem Gehweg und blieb in dieser Endlage liegen. Der geparkte Pkw der Marke Fiat wurde durch den Zusammenstoß gegen eine Hausfassade sowie in ein weiteres geparktes Fahrzeug der Marke Skoda geschoben.