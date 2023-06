Schulabschluss in Wermelskirchen Sekundarschüler richten rauschenden Abschied aus

Sie seien Überlebenskünstler, befinden die Jugendlichen schließlich – sowohl was die Corona-Pandemie als auch was die Zentralen Abschlussprüfungen angehe. Am Ende blicken sie in den riesigen Saal, in dem Eltern und Großeltern und auch viele Freunde der Schüler sitzen. „Der Abschlussjahrgang sagt Danke und Tschüss“, ruft eine junge Frau zum Abschluss der Rede. Der Saal applaudiert.