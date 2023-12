Fahrerflucht in Dormagen Pkw-Fahrer rammt Gartenmauer und Autos

Nach Zeugenaussagen soll sich der Monheimer nach der Kollision mit seinem beschädigten Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung der als Einbahnstraße ausgewiesenen Herderstraße in Richtung Hauptstraße entfernt haben. An allen beteiligten Fahrzeugen sowie an der Gartenmauer entstand Sachschaden. Das geparkte Fahrzeug des 40-Jährigen konnte im Rahmen einer Nahbereichsfahndung ohne Insassen aufgefunden und sichergestellt werden. Bei der Suche nach den Unfallbeteiligten wurde die Polizei auch von einer Feuerwehrdrohne aus Jüchen unterstützt. Der Fahrer erschien im Laufe des Abends leicht verletzt und alkoholisiert auf der Polizeiwache Dormagen. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe, um festzustellen, ob er zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand.