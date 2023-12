Ehemaliger Baumarkt Obi in Wermelskirchen-Tente wird Flüchtlingsunterkunft

Die Stadt will den Obi-Standort in Tente an der B 51 mieten. Dafür hat der Stadtrat mit großer Mehrheit in nicht-öffentlicher Sitzung „grünes Licht“ gegeben – dagegen stimmte lediglich die AfD-Fraktion, eine Enthaltung gab es von „Zukunft Wermelskirchen“. Das bestätigte die Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Redaktion. Demnach sollen in dem einstigen Baumarkt-Gebäude geflüchtete Menschen ein Dach über dem Kopf bekommen.