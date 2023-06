Feuerwehreinsatz Gartenlaube in Wermelskirchen-Hoffnung abgebrannt

Am späten Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Wermelskirchen zu einem Gebäudebrand in den Ortsteil Hoffnung gerufen. Das teilte die Stadt am Freitag mit. Schon auf der Anfahrt konnten die alarmierten Einsatzkräfte den Feuerschein erkennen. Rückseitig brannte eine Gartenlaube in voller Ausdehnung.