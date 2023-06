Bildung in Wermelskirchen Grundschule Tente braucht fast 20 Millionen Euro

Der Rechtsanspruch auf einen Platz in der Offenen Ganztagsschule (OGS) für Grundschüler setzt allerorts die Schulträger unter Druck, denn sie müssen dem erwarteten Mehrbedarf an Platz gerecht werden. Wie das Amt für Gebäudemanagement bereits im Februar gegenüber dem Schulausschuss darstellte, ist das bis auf Tente an allen Grundschul-Standorten durch Um- und Anbauten so realisierbar, dass der durch den Schulentwicklungsplan prognostizierte Mehrbedarf gedeckt werden kann.